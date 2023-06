Calciomercato, la Rocchettese cala il poker: sono già quattro i nuovi acquisti per ripartire al meglio in vista della prossima stagione

Rocchetta di Cairo. Dopo aver disputato una stagione ad alti livelli spingendosi fino alla finale playoff, la Rocchettese in vista della prossima annata ha scelto di non indugiare iniziando immediatamente ad ufficializzare i primi botti di mercato.

Veloce, Nolese, Dego e Mallare sembrano aver approcciato alla grande in vista della Seconda Categoria che sarà, motivo per cui la “Rocca” non ha certo voluto essere da meno. Il sodalizio rossoblù ha infatti annunciato un doppio rinforzo sia in difesa che in attacco.

Per ciò che riguarda il reparto arretrato, la Rocchettese ha reso noti gli arrivi di Giorgio Venturino (giovane classe 2003 prelevato in prestito dalla Cairese) e di Alberto Castelli, difensore classe 1996 lo scorso anno in forza all’Aurora Calcio. Per quanto concerne invece il reparto offensivo, mister Chiola potrà contare sulle prestazioni sportive di Luca Pesce (classe ‘94 anch’egli la scorsa stagione in forza all’Aurora Calcio) e di Marco Mollea, giocatore classe 1996 in arrivo dal Cortemilia.

Il sodalizio del presidente Letta proverà dunque a disputare un’altra annata ai vertici del campionato di Seconda Categoria (a meno di ripescaggio in Prima Categoria, un’ipotesi al momento considerata remota): le avversarie sono avvisate, la Rocchettese si prepara a dare battaglia.