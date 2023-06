Calciomercato, impazzano le news: ecco le ultime novità diramate da Ceriale, Bragno, Borgio Verezzi, Vadino e Speranza

Savona e dintorni. Un mare di news per un’estate all’insegna del calciomercato. Albenga, Cairese, Pietra Ligure, Carcarese, Pontelungo, Città di Savona, Spotornese, Cengio, Priamar, Veloce, Mallare, Rocchettese, Dego, ormai quasi tutte le società componenti il panorama dilettantistico locale hanno iniziato a rendere note le proprie operazioni in vista della prossima stagione.

A ponente tra i club più attivi sarebbe sarebbe impossibile non citare il Ceriale Progetto Calcio, società che martedì ha ufficializzato il ritorno in rosa di due calciatori cresciuti all’interno del proprio settore giovanile. Mister Brignoli potrà dunque contare sui difensori classe 2003 Valentino Piotto (di rientro dal prestito al Pontelungo) e Andrea Genduso, pronto a tornare a mettersi in gioco con la maglia biancoblù. In Promozione occhi puntati anche sul Bragno che, nella giornata di ieri, ha annunciato le prime conferme: Simone Adami potrà contare sulle prestazioni sportive di Osman Majid (difensore classe 1996) e Divine Fonjock (centrocampista classe 1987).

Su Albenga poi, oltre ad uno scatenato Pontelungo, si segnalano le prime mosse del Vadino: a guidare gli arancioneri sarà ancora mister Alessandro Giunta, tecnico il quale, oltre a Ezequiel Carballo già confermato in aprile, potrà contare su Nicolò Scola (portiere classe 2000), sul difensore classe 1995 Michael Bianco, sul centrocampista Federico Donà e sull’esterno offensivo Youness En Nejmy.

La San Filippo Neri Yepp Albenga invece ha comunicato che la panchina della propria prima squadra continuerà ad essere affidata ai mister Davide Torregrossa e Davide Rotiroti, tecnici i quali la scorsa stagione sono riusciti a centrare l’obiettivo salvezza.

La futura Prima Categoria vedrà anche la partecipazione del Borgio Verezzi. La società del presidente Pizzorno, dopo aver annunciato l’ingaggio di Marco Carparelli, ha ufficializzato anche l’arrivo in rossoblù di Andrea Torrengo, difensore classe 1988. Prosegue a gonfie vele anche la campagna di rafforzamento della Spotornese. Oltre ai volti nuovi Fabbretti e Suetta, mister Dorigo potrà continuare a contare sul terzino classe 2004 Ador Zuzhi, sui difensori Andrea Cosentino, Luca Ottonello e Luca Crovella, sul centrocampista Matteo Lione e sugli attaccanti Gabriele Ferrotti e Davide Colombino.

Infine su Savona e dintorni proseguono i movimenti di Speranza e Quiliano&Valleggia. I rossoverdi hanno reso note le conferme dei difensori Carlo Cirillo (classe 2001) e Alessandro Buzali (classe 2003), del centrocampista Niccolò Certomà (classe ‘98) e l’arrivo proprio dal sodalizio biancorossoblù del centrocampista classe 2002 Alessandro Tedesco. Ancora conferme invece per la società del presidente Landucci: mister Ferraro potrà ancora contare sui classe 2005 Giacomo Ferraro, Matteo Luma, Lorenzo Piccaluga, Alessandro Russo e Gabriel Sata.