Calciomercato, grandi movimenti in Valbormida: tris di conferme per il Bragno, nuovi arrivi in casa Cengio e Rocchettese

Valbormida. L’ennesima serie di annunci simbolo di grande vitalità. Cairese, Carcarese, Bragno, Millesimo, Cengio, Altarese, Rocchettese, Dego, Mallare, Plodio, Pallare, sono numerosissimi i club valligiani attivi sul mercato e, ogni giorno, in valle impazzano le news.

Il Bragno per esempio, dopo aver confermato Osman e Fonjock, ha reso noto un tris di conferme: mister Simone Adami potrà contare sull’esperienza dell’estremo difensore Gianluca Binello (classe ‘76), questo mentre la retroguardia della squadra continuerà ad essere presidiata dai difensori Martin Puglia e Samuele Di Noto.

In Prima Categoria invece si segnala la grande vitalità del Cengio: il primo nuovo arrivo, successivamente alla conferma di mister Molinaro e di gran parte della rosa dello scorso anno, corrisponde al nome di Samuel Frumento, esterno classe 2005 proveniente dalla Juniores del Vado (gli ultimi sei mesi ha fatto parte dell’organico della Carcarese).

Infine non potrebbe mancare un riferimento alla Rocchettese. Il sodalizio del presidente Leotta ha reso noto il suo ennesimo colpo di mercato: Emanuele De Carolis, attaccante classe 1998 in arrivo dal Cortemilia e con un passato nella Serie D svizzera, è pronto a mettersi a disposizione di mister Chiola per vivere una stagione ad alti livelli.