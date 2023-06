Calciomercato Borgio. Gasco è il nuovo colpo rossoblù

Borgio Verezzi. Un mercato di livello quello che sta facendo il neopromosso Borgio in vista del prossimo campionato di Prima Categoria. Vestirà rossoblù anche Filippo Gasco, centrocampista proveniente dal Soccer Borghetto ritrovando quindi Marco Carparelli. Le ambizioni sembrano decisamente alte.

Il comunicato del club:

“Il ds Tuninetti e la Società Borgio Verezzi somo lieti di comunicare l’ingresso in Prima Squadra per il campionato di Prima Categoria 2023/24 del centrocampista classe 1999 Filippo Gasco. Giovanili del Genoa, Serie D con il Finale e ultimamente Promozione con il Soccer Borghetto. La Società ringrazia Filippo per aver creduto nel progetto Borgio e gli augura il meglio per la stagione 2023/24”.