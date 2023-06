Calcio. Si riallaccia il filo della storia: sarà US Albenga

Albenga. Lunedì sarà il giorno in cui la nuova società si presenterà al gran completo alla cittadinanza ingauna presso l’Auditorium San Carlo, in via Roma 70. Assieme ad essa ci sarà anche modo di sentire le prime parole di Fabio Fossati come nuovo allenatore dell’US Albenga. Sì, è atteso altresì il via libera ufficiale per il ritorno alla denominazione societaria che rappresenta al meglio la storia dell’associazione sportiva. L’ultima annata d’utilizzo risale al 1995/1996, perché poi ne verranno utilizzate altre a causa di disparati eventi: AC Albenga, Albenga-Cisano, ACD Albenga, Albeingauna e poi dal 2011 ASD Albenga 1928, ovvero quella avuta sino alla stagione appena conclusa