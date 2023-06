Calcio, Savona. Squadra senza marchio e marchio senza squadra: la protesta dei Pessimi Elementi

Il gruppo ultras Pessimi Elementi ha esposto uno strisicione nei pressi della Torretta per invitare il presidente del Savona Fbc 1907, l’avvocato romano Massimo Cittadino, a lasciare il marchio che aveva acquistato da Simone Marinelli.

La situazione all’11 di giugno è paradossale visto che Cittadino, dopo aver comunicato molto fino a primavera, non ha fatto più trapelare nulla della sua volontà. Si parla – come si parlava già a settembre – dell’intenzione di acquisire una matricola di una squadra di categoria superiore, ma quale? Inoltre, non risultano né giocatori né dirigenti e allenatori in procinto di sposare l’eventuale nuovo progetto sportivo di Cittadino. Sembra esserci soltanto il marchio sebbene proprio per la mancanza di comunicazione non sia da eslcudere un lavoro sottotraccia. In tal caso, fatto benissimo.

Marchio che vorrebbe il Città di Savona del presidente Benucci, club neonato che ha provato a contattare Cittadino per poter acquisire la denominazione storica e poter quindi a tutti gli effetti rappresentare la continuità. Il Città di Savona ha già annunciato chi sarà l’allenatore, ovvero Ermanno Frumento, il portiere Prisco e non è mistero che un buon gruppo di giocatori ex biancoblù siano pronti a indossare la casacca che sarà anche in questo caso con gli striscioni. Il club, a differenza di Cittadino, ha anche preso parte alla manifestazione di interesse per lo stadio Bacigalupo. Infine, come attestano le numerose foto social, procede spedita la campagna per avvicinare le realtà economiche sociali al club. Tra le varie iniziative, importante l’intesa con l’Aurora per partire subito dalla Prima Categoria.

In sintesi, al momento risultano una squadra senza marchio e un marchio senza squadra.