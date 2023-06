Calcio, Rocchettese e Dego scatenate: si infuoca il derby di mercato

Rocchetta di Cairo/Dego. Rocchettese e Dego, due squadre per una rivalità intramontabile. La prima fase della sessione estiva di calciomercato ha confermato quanto visto durante l’annata da poco conclusasi: i due club valligiani sembrano intenzionati a tornare a sfidarsi in campionato con la volontà di guardare in alto. L’obiettivo? La Prima Categoria.

Il Dego, dopo aver annunciato alcune riconferme, ha iniziato a presentare gli elementi acquistati per rafforzare ulteriormente la rosa a disposizione di mister Brignone. Successivamente all’arrivo di Fausto Rebella sono stati comunicati gli ingaggi di Gianluca Vero e Matteo Ognjanovic, entrambi difensori provenienti rispettivamente da Carcarese e Aurora.

La Rocchettese invece, dopo aver reso noto un poker di nuovi arrivi, ha proseguito la propria serie di annunci calando la manita: tra i volti nuovi a vestire rossoblù ci sarà infatti anche Riccardo Borro, classe 2002 in arrivo in prestito dalla Cairese. Il giovane difensore lo scorso anno ha vestito la maglia del Pallare.

In attesa del campionato l’eterna rivalità tra i sodalizi valligiani prosegue dunque sul mercato: Dego e Rocchettese si preparano ad infiammare nuovamente l’edizione 2023/2024 della Seconda Categoria.