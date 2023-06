Calcio, Promozione: Fabio Moretti raggiunge alla Carcarese il fratello Luca

Carcare. Fabio Moretti raggiunge al Corrent il fratello Luca. Dopo un anno passato al Bragno, il difensore classe 2000 arriva alla Carcarese, che ha acquistato dalla Cairese il cartellino di entrambi.

Cresciuto nel settore giovanile gialloblù e quello del Savona, Fabio Moretti ha poi militato sempre in Promozione ed Eccellenza, indossando le maglie di Cairese, Pallare, Torinese e, come detto, la scorsa stagione quella del Bragno. Per il prossimo anno, il giocatore ha deciso di rimanere in Valbormida ma di sposare la causa biancorossa.

“Ho scelto la Carcarese – spiega – perché è una società importante del nostro territorio, con tanti tifosi e ci sono i presupposti per poter fare bene. Ho percepito la passione del ds Gandolfo, del presidente e del mister per la squadra e la città. Inoltre ho già avuto il piacere di poter giocare con molti ragazzi della Carcarese, tra cui mio fratello, e sono contento di poterlo rifare”.

Per la prossima stagione, infatti, è stato riconfermato anche Luca Moretti: il difensore classe 2002, lo scorso anno, ha collezionato prestazioni di alto livello diventando uno dei punti fermi della squadra di mister Chiarlone.

“Siamo contenti di aver confermato Luca e dare il benvenuto a Fabio – commenta il direttore sportivo Edoardo Gandolfo -. Luca ha già dimostrato il suo valore l’anno scorso, Fabio è un giocatore giovane ma con già grande esperienza anche in Eccellenza, la scorsa stagione è stato uno dei migliori giocatori del Bragno in Promozione. Contro di noi è stato autore di due grandi partite, siamo molto felici che quest’anno sia dalla nostra parte perché è un giocatore importante in grado di ricoprire diversi ruoli e anche un bravissimo ragazzo”.