Calcio. Pisano corteggiato dall’Imperia: finisce l’era in biancoceleste?

Pietra Ligure. Una pista già caldeggiata nel corso degli anni ma che ora potrebbe trovare la sua percorribilità definitiva. Mario Pisano, tecnico del Pietra, è il papabile candidato per la panchina dell’Imperia per la prossima stagione sportiva. La voce girava da qualche giorno, siccome il club imperiese ha ancora vacante il ruolo tecnico, ma con il passare delle ore il suo nome ha preso decisamente il largo ed ora occupa il primo posto della lista dei desideri neroazzurra.

Non resta che attendere ulteriori sviluppi sulla vicenda per capire se Pisano, uno dei principali artefici della crescita sportiva del Pietra Ligure negli ultimi sette anni, centrando la promozione in Eccellenza per la prima volta nella sua storia, deciderà di accettare una nuova sfida in una piazza importante ma al contempo bisognosa di un progetto di rilancio. Ad oggi sembrerebbe esserci fiducia sulla buona riuscita dell’operazione ma, come detto, è necessario aspettare.