Calcio, Pietra. Matteo Cocco nome caldo per la panchina

Pietra Ligure. Ieri si parlava di un accostamento per Marco Mambrin alla guida tecnica della squadra biancoceleste. Oggi, invece, il nome caldo è un altro: Matteo Cocco, giovane allenatore dalle importanti esperienze tra i professionisti. Genoa Primavera, Alessandria, Como. Insomma, ambienti che lo hanno formato nelle varie mansioni da lui svolte. Per Cocco si tratterebbe di un ritorno, siccome già nell’ambiente sia con il settore giovanile sia al fianco di Mario Pisano in Prima Squadra. Ecco perché questa scelta, in qualche modo, rappresenterebbe una continuità al progetto tecnico intrapreso dal sodalizio pietrese in questi anni.

Nulla ancora di ufficiale, chiaramente, ma che la scelta della dirigenza ricada su questo profilo pare sempre più chiara.