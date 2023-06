Calcio: Luca Tabbiani allenerà il Catania

Savona. L’ex tecnico del Vado e del Savona Luca Tabbiani, continuerà ad allenare in Serie C.

Il mister genovese tre anni fa raggiunse il professionismo con gli emiliani del Fiorenzuola, squadra con la quale negli ultimi due campionati ha sempre ottenuto la salvezza diretta.

Negli ultimi giorni è finito nelle mire del Catania – neo promosso dalla Serie D dopo un fallimento societario, raggiungendo l’accordo col club siciliano.

Tabbiani da giocatore crebbe nel settore giovanile del Genoa e terminò la propria carriera nel Sestri Levante.

Appesi gli scarpini al chiodo, venne lanciato in panchina dal Vado in Serie D. Prima come vice e quindi, per sei mesi, come allenatore principale, nella stagione 2014/2015.

Seguirono quindi tra il 2017 e il 2019, sempre nel campionato interregionale, altre esperienze in Liguria con Lavagnese e Savona.