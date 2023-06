Calcio, l’Aia di Savona festeggia 100 anni con un annullo filatelico dedicato al centenario

Savona. Sabato 10 giugno la Sezione A.I.A. di Savona (Associazione Italiana Arbitri) festeggerà il proprio centenario a bordo di Costa Smeralda, in sosta nel porto di Savona. Per l’occasione, su iniziativa del proprio presidente Simone Roba, gli arbitri savonesi hanno realizzato, in collaborazione con Poste Italiane, un annullo filatelico dedicato a questo evento.

Il Consiglio Direttivo Sezionale ha voluto creare un ricordo che possa restare nel tempo. Tutti i partecipanti potranno quindi avere a disposizione la cartolina del centenario, sul quale sarà apposto il francobollo emesso nel 2011 per il centenario dell’Associazione Italiana Arbitri e su cui verrà impresso l’annullo speciale creato per l’occasione.

Alla presenza del presidente A.I.A. Carlo Pacifici e del vicepresidente A.I.A. Alberto Zaroli, alle ore 10,45 inizierà la manifestazione, condotta e moderata da Federico Marchi (responsabile A.I.A. per la comunicazione e i social). In tale occasione saranno consegnati alcuni attestati per celebrare i 50 anni di appartenenza all’associazione.

Seguirà poi la tavola rotonda/dibattito dal titolo “Sport e disabilità: siamo tutti atleti!”, a cui parteciperanno alcuni atleti paralimpici: Francesco Cavallotto – Paul Iyobo – Riccardo Locatelli (calciatori nazionali della F.I.S.P.I.C – Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi), accompagnati da Nico Cavallotto (allenatore AC Crema 1908 asd); Eleonora Mele (ciclista della F.C.I. – Federazione Ciclistica Italiana – categoria C5); Sandro Boraschi (direttore tecnico nazionale paralimpica F.I.PE. – Federazione Italiana Pesistica; ha partecipato a 4 Paralimpiadi e si sta preparando per Parigi 2024) e l’atleta Andrea “Bob” Bruno; Gianluca Rulli (rugbista della FISPES – Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali – rugby in carrozzina).

La mattinata si concluderà con la consegna delle targhe di esordio degli arbitri savonesi dalla Terza Categoria all’Eccellenza.

L’elenco dei premiati

Premio Peluffo per Assistente Arbitrale (all’Assistente Arbitrale appartenente al corpo regionale più completo per quanto riguarda il profilo tecnico e associativo. E’ riferito alla stagione attualmente in corso): A.A. Mario Preci;

Premio Peluffo per Osservatore Arbitrale (al miglior Osservatore Arbitrale in base alle valutazioni delle relazioni tecniche, presenze in Sezione e disponibilità. Vuole premiare l’impegno e la competenza dell’Osservatore Arbitrale per la formazione dei giovani arbitri): O.A. Marco Terzi;

Premio Falamischia (al miglior Arbitro Effettivo maggiormente distintosi nella prima stagione sportiva di attività: vuole essere di sprone a tutti i giovani che intraprendono l’attività arbitrale affinchè la svolgano con impegno e dedizione): A.E. Stefano Romero;

Premio Ruffinengo (all’Arbitro Effettivo più completo per quanto riguarda il profilo tecnico e associativo: vuole premiare il collega più completo sotto ogni punto di vista, così come lo era Fiorenzo): A.E. Daniele Santin