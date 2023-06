Savona. Festa a bordo di Costa Smeralda, sabato 10 giugno, per il centenario della sezione AIA di Savona. L’evento erano presenti quasi 400 persone, tra cui il presidente AIA Carlo Pacifici ed il vicepresidente AIA Alberto Zaroli.

Dopo il benvenuto del presidente della Sezione di Savona Simone Roba e il saluto del sindaco di Savona Marco Russo, ha preso il via la tavola rotonda organizzata per l’occasione: “Sport e Disabilità: siamo tutti atleti!”, che ha visto la partecipazione di atleti ed allenatori di diverse discipline. “In occasione di un momento per noi storico – ha dichiarato Roba -, abbiamo scelto di trattare il tema della disabilità nel mondo dello sport, con attenzione verso atleti paralimpici che fanno del movimento sportivo italiano una eccellenza ed un esempio di tenacia, non solo nello sport ma anche nella vita”.

Per la F.I.S.P.I.C. Calcio a Cinque Ipovedenti e Ciechi erano presenti: Francesco Cavallotto e Paul Iyobo, giocatori della nostra Nazionale che parteciperà ai prossimi Mondiali dopo essersi classificata al quinto posto agli Europei; Eleonora Mele – ciclista, e presente nonostante un recente infortunio alla spalla che mette in dubbio la sua presenza ai prossimi Mondiali che si svolgeranno ad Agosto; Sandro Boraschi (responsabile tecnico della F.I.PE. e due paralimpiadi alle spalle) con il pesista Andrea Bob Bruno; e Gianluca Rulli, rugbista in carrozzina.

La tavola rotonda, moderata da Federico Marchi, ha visto anche la partecipazione di Pacifici e Zaroli, i quali hanno rimarcato che sarebbe più corretto parlare di atleti e di sport, e non di disabilità. Unanimi e concordi gli apprezzamenti di tutti per i temi trattati e per gli argomenti esposti. Ed anche se all’inizio il fatto di andare in “casa del nemico” (come ha dichiarato con ironia Iyobo) metteva delle perplessità, con il passare dei minuti l’atmosfera è stata di perfetta sintonia tra tutti i presenti. Sorpresa, ma anche gioia, nel vedere i filmati degli atleti in attività nelle loro specialità, perché proprio la non conoscenza della materia può creare delle idee sbagliate.

“La disabilità è solo negli occhi di chi guarda – ha affermato Pacifici – e non ci fa comprendere le potenzialità della diversità. La diversità non è la persona ma è un concetto negli occhi di chi guarda”. “Gli ostacoli sono nelle nostre teste, e la normalità è solo un concetto statistico: e il fare sport tutti insieme è solo un modo per crescere, insieme – ha sostenuto Zaroli”. La scelta fatta dalla Sezione di Savona, dal suo Consiglio Direttivo e portata avanti con forza dal presidente Roba è stata vincente, perché in un’occasione così importante si è riusciti a trasmettere valori importanti, senza alcuna retorica o vacue parole.

La cerimonia è poi proseguita con la consegna delle targhe di esordio nelle varie categorie degli arbitri savonesi, ma in particolare con i premi sezionali, in essere da moltissimi anni (di seguito l’elenco di tutti i fischietti premiati).

Per sancire la storicità dell’evento, la Sezione di Savona ha realizzato, in collaborazione con Poste Italiane uno speciale annullo filatelico.

L’elenco dei premiati

Premio Peluffo per Assistente Arbitrale (all’Assistente Arbitrale appartenente al corpo regionale più completo per quanto riguarda il profilo tecnico e associativo. E’ riferito alla stagione attualmente in corso): A.A. Mario Preci;

Premio Peluffo per Osservatore Arbitrale (al miglior Osservatore Arbitrale in base alle valutazioni delle relazioni tecniche, presenze in Sezione e disponibilità. Vuole premiare l’impegno e la competenza dell’Osservatore Arbitrale per la formazione dei giovani arbitri): O.A. Marco Terzi;

Premio Falamischia (al miglior Arbitro Effettivo maggiormente distintosi nella prima stagione sportiva di attività: vuole essere di sprone a tutti i giovani che intraprendono l’attività arbitrale affinchè la svolgano con impegno e dedizione): A.E. Stefano Romero;

Premio Ruffinengo (all’Arbitro Effettivo più completo per quanto riguarda il profilo tecnico e associativo: vuole premiare il collega più completo sotto ogni punto di vista, così come lo era Fiorenzo): A.E. Daniele Santin