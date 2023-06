Calcio, Imperia: tutto in sospeso inclusa l’ufficialità di Pisano

Imperia. Vero è che le “cose formali” valgono dal 1 luglio e che quasi tutto ciò che viene annunciato prima è una “fuga in avanti”. Ma è indubbio che il silenzio proveniente da Imperia lascia molti scenari aperti.

Solari si è accasato al Fossano da un mese. Panchina libera sulla quale dovrebbe sedersi Mario Pisano, ex Pietra Ligure. Tuttavia, l’improvvisa trattativa tra la dirigenza imperiese e Simone Marinelli sembra aver congelato anche la questione guida tecnica.

Logico e legittimo che il tipster savonese desideri incidere anche a livello tecnico. E non è da escludere che voglia mettere la sua parola anche sulla questione allenatore. Non è chiaramente scritto che lo stesso Marinelli non possa avallare la candidatura di Mario Pisano. Ma al “Ciccione” pare proprio tempo di riflessioni.