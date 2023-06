Calcio, il Cengio e Gianluca Molinaro ancora insieme: svelati i nomi dello staff tecnico e dirigenziale del club

Cengio. Archiviata la grande gioia derivante dalla vittoria in finale playoff, per il Cengio è ora arrivato il momento di voltare pagina. Il sodalizio granata è chiamato a preparare il ritorno in Prima Categoria 32 dopo l’ultima volta: in occasione della prossima stagione i granata proveranno dunque a confermare quanto di buono mostrato durante l’annata da poco conclusasi.

Per farlo il presidente Adriano ha scelto di affidarsi al gruppo di lavoro che ha riportato il Cengio in alto: confermatissimo in panchina mister Gianluca Molinaro, diventato ormai un cengese d’adozione. Al fianco del tecnico ci saranno il collaboratore Biagio Greco, il team manager Claudio Briano e Renato Riva, preparatore dei portieri granata.

Le scelte di mercato saranno invece nuovamente affidate a Diego Besio, direttore sportivo il quale farà parte della squadra di dirigenti granata al pari di Fulvio Fracchia e Giuseppe Boffa, storico segretario del club. Anche il Cengio sta dunque iniziando a scaldare i motori in vista della nuova stagione: il sodalizio del presidente Adriano si prepara ad un ritorno in Prima Categoria da protagonista.