Calcio, Finale. Il bilancio di Balleri: “Bene nel settore giovanile, un po’ meno in Prima Squadra”

Finale Ligure. Era praticamente fatta per l’approdo all’interno del settore giovanile ingauno, poi una frenata improvvisa. Salta David Balleri all’Albenga, che qualche giorno fa ha annunciato Francesco Virdis come nuovo responsabile. Ma l’ex giocatore professionistico di Sampdoria e Livorno è impegnato a terminare la sua stagione con il Finale in occasione dei canonici tornei giovanili post campionato.

Un’esperienza complessa alla guida della Prima Squadra, presa a dicembre con un entusiasmo che si è poi andato a spegnere con il lungo blocco di risultati. “Il nostro problema è stato proprio quello – dichiara lo stesso Balleri – perché ci siamo sempre giocati tutte le partite alla pari. Se si vince poco e si segna poco, la retrocessione è un’ovvia conseguenza“.

Sul settore giovanile un bilancio esposto con più positività: “Siamo andati in finale regionale con la Juniores, abbiamo vinto un campionato provinciale con i 2008. i 2006 sono arrivati secondi al provinciale e con i 2009 abbiamo disputato i regionali. Credo quindi di aver fatto un bene come responsabile, mentre un po’ meno da allenatore della Prima Squadra“.

Qualche mese fa c’era una sorta di sentore nell’aria che suggeriva una prosecuzione del rapporto anche nella prossima stagione, indipendentemente dal piazzamento in Eccellenza. David Balleri e il Finale, tuttavia, sono destinati a separarsi al termine del mese. La Prima Squadra giallorossoblù è stata affidata a Ivan Monti e la guida del settore giovanile è oggetto di ricerca da parte dei vertici societari. Balleri ha solo parole di stima nei confronti dell’ambiente: “Ho imparato tantissimo sia con il settore giovanile sia con la Prima squadra. Ci tengo a ringraziare la società chi mi ha dato l’opportunità di lavorare con loro. Sarò sempre grato al presidente Cappa, a De Min e al direttore sportivo Belvedere. Spero che possano risalire in Eccellenza già il prossimo anno: farò il tifo per loro“.