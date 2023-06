Calcio. Ferrara risponde a Carparelli: “Anche i presidenti vanno ringraziati. Gli auguro comunque il meglio a Borgio”

Loano. Prima un post in vena polemica pubblicato sul suo profilo privato, poi l’annuncio ufficiale comunicato dai vertici del Borgio Verezzi: Marco Carparelli è un nuovo giocatore rossoblù, decisamente il colpo di giornata. Lo scritto dell’ex calciatore del Genoa sembra proprio aver mirato alla dirigenza che formerà la nuova società loanese, unita dalla fusione di San Francesco Loano e Soccer Borghetto, quest’ultima la squadra capitanata proprio da Carparelli. “Loro che al primo giugno non si sono degnati nemmeno di fare una chiamata all’uomo che li ha portati in Promozione. Grazie e complimenti per il rispetto avuto nei confronti di quello che era il capitano!”.

Parole alle quali Andrea Ferrara, ex presidente del Soccer che sarà il vice presidente al fianco di Diego Burastero nel nuovo sodalizio, ha voluto replicare senza alcuna vena polemica: “Sinceramente è un periodo in cui i miei pensieri vanno tutti alla fusione e i suoi aspetti burocratici. A Marco non posso fare altro che augurare il meglio per la sua avventura a Borgio, così come lo auguro alla società, nonostante credo che sia sempre cosa giusta ringraziare anche i presidenti che formano le squadre“.