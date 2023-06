Spotorno. Nel ricordo di tre grandi amici Enrico Cucchi, Franco Rotella ed Enrico Ravera, il calcio e le iniziative benefiche a favore della ricerca e cure dell’Associazione Italiane Ricerca sul Cancro, sono stati il connubio perfetto di una serata ‘vintage’, organizzata dalla Spotornese, in collaborazione con la Figc ed il patrocinio del Comune di Spotorno, Michele Sbravati, responsabile del settore giovanile del Genoa, è stato l’autentico ‘deus ex machina’ della impeccabile kermesse sportiva, svoltasi presso la struttura sportiva del Monticello, a Spotorno, alla presenza di un folto pubblico, che si è appassionato alle sfide delle vecchie glorie della Spotornese, ma soprattutto al triangolare di Old Stars di Atalanta, Genoa, Inter, che ha visto in campo la presenza di ex calciatori, che insieme hanno totalizzato la bellezza di oltre seimila presenze in Serie A.

Il Torneo è stato vinto dal Genoa, che ha preceduto Inter ed Atalanta.

Durante la serata e la cena in un noto locale di Spotorno, è stato dato spazio alla musica, la comicità, in compagnia di presentatori e comici liguri di rilievo.

Il ricavato della manifestazione, grazie alle lotterie e giochi interattivi con il pubblico presente, sarà devoluto all’ Associazione Cucchi e G.S. Bindun, da anni impegnate in iniziative benefiche a favore della ricerca e cure dell’Associazione Italiane Ricerca sul Cancro.

Le rose dei giocatori scesi in campo:

Genoa: Raggio Garibaldi, Baccini, Criscito, Gilardino, Caridi, Roselli, Murgita, Scala, Ferroni, Ruotolo, Bega, Romairone, Onofri, Simone Rotella, Jacopo Sbravati, Skuhravy

Inter: Soviero, Capello, Colonnese, Civeriati, Sclosa, Calcaterra, Cauet, Montanari, Bergo, Gabetta, Rolando, Riva, Benny Carbone, Beccalossi, Ale Cucchi

Atalanta: Pellizzoli, De Prà, Contratti, Canini, Ariatti, Poloni, Sgrò, Fumagalli, Caccia, Angelo Carbone, Espinal, Taldo, Pavone, Gasperini

