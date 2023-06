Calcio, Dego. Arrivano le prime conferme: ecco i sette che continueranno a vestire biancoblù

Dego. Prima la conferma di Massimiliano Brignone, poi quella di gran parte degli interpreti protagonisti della stagione da poco conclusasi. In casa Dego, sodalizio pronto a dare battaglia per tentare di migliorare il terzo posto ottenuto quest’anno, il calciomercato ha ufficialmente preso il via.

Di seguito ecco il comunicato diramato dal club attraverso i propri profili social: “Ci siamo assentati per un po’ per raccogliere le idee e cercare di ripartire nel modo migliore! A partire da oggi inizieremo a comunicare le riconferme ed annunciare alcuni nuovi acquisti!

Ecco le prime riconferme:

Monticelli Mattia, il nostro capitano!

Domeniconi Andrea;

Monticelli Ivan;

Ferraro Cristian;

Briano Francesco;

Briano Edoardo;

Gennarelli Antonio

Seguite la nostra pagina per rimanere aggiornati!”