Calcio. Debenedetti verso la C: Pergolettese in pole

Venti reti all’attivo nella sua prima esperienza in Primavera 2, conclusa con la vittoria del campionato e la promozione nella massima categoria nazionale giovanile.

Insomma, un’annata decisamente positiva per il centravanti finalese Alessandro Debenedetti, fino alla scorsa stagione in forza proprio al sodalizio della sua città. Ma ora per lui è tempo di pianificare il futuro e sembrerebbe proprio che la Serie C sia la categoria più papabile per avviare un’altra fase della sua carriera sportiva.

Diversi sono gli interessamenti ricevuti e su tutti pare essere in pole la Pergolettese. Il calciatore avrebbe dato il suo ok ma mancherebbero alcuni dettagli da limare tra le due società. Non ancora un trasferimento certo, quindi, ma alquanto probabile.