Calcio, Città di Savona in Prima Categoria: formalizzato l’accordo con l’Aurora

Notizia agrodolce per il calcio dilettentistico savonese. Il lato positivo è che il Città di Savona, che si pone l’obiettivo di riportare in alto i colori biancoblù, salterà lo step della Seconda Categoria partendo direttamente dal campionato superiore. Agro perché l’accordo sancisce dopo tanti anni la scomparsa dell’Aurora Calcio di Cairo Montenotte.

Il subentro nelle quote della società valbormidese è stato ufficializzato pochi minuti fa dal club biancoblù. Nella foto scattata nel centro cittadino, il presidente Angelo Benucci insieme al numero uno dell’Aurora Masssimo Gallese.

Si tratta di un passaggio importante. L’appeal di un club è inesorabilmente legato alla categoria della prima squadra. Ecco che risulta fondamentale bruciare più rapidamente le tappe anche attraverso le scrivanie quando possibile. La storia recente del Savona racconta di quanto sia difficile vincere i campionati anche spendendo molto di più degli avversari. Si veda la stagione 21/22 e il duello perso contro la Sampierdarenese.

Ora dovrebbe decollare ulteriormente il mercato, che dopo alcune conferme ha spiccato il volo con la firma del giovane attaccante Gabriele Romano ex Albissole. La classica “punta di categoria”. Carta bianca a mister Ermanno Frumento, che sta sondando diversi profili anche provenienti da categorie superiore – si parla di un centrocampista di livello. Tuttavia, non ci sarà da aspettarsi una campagna faraonica stile Mordeglia, esperienza poi conclusasi ancora prima di Ferragosto.

La partenza in Prima Categoria potrebbe teoricamente proporre un derby tra il Città di Savona e il Savona Fbc 1907 di Massimo Cittadino. Non sono però più giunte notizie dall’avvocato romano e al momento sembra abbastanza improbabile che nel giro di un mese riesca a costruire una squadra da zero. Resta quindi il paradosso della squadra senza marchio e del marchio senza squadra. Ma come spiegato dal socio Piperissa, per il Città di Savona ora è tempo di concentrarsi principalmente sull’allestimento di una squadra competitiva e di due leve del settore giovanile.