Calcio, Cisano. La carica di Rossano Porcella: “Rox è tornato, chissà che non faccia l’ennesimo miracolo sportivo”

Cisano sul Neva. Il sodalizio biancoblù si sta preparando al prossimo campionato di Seconda Categoria con un bel pacchetto di motivazioni. Rovetta, Garofalo, Bogliolo, Candotti, Galati, Mantero, Gherardo e Vignati. Questi sono i primi calciatori confermati che hanno scelto di restare, pronti quindi ad interfacciarsi con la nuova guida tecnica. Il presidente Raimondo, infatti, dopo aver salutato Pellegrino e Sportelli, ha scelto di affidare la panchina a mister Rossano Porcella.

L’ex Soccer Borghetto e Baia Alassio è rimasto favorevolmente stupito dalla chiamata: “Un mio carissimo amico mi ha portato davanti a dei dirigenti che ho subito capito. Non cercavano un mister qualsiasi ma esclusivamente me! Sono tornato in pista per gli affetti e non per dimostrare, solo questi ragazzi mi avrebbero convinto e quando mi hanno chiamato ho accettato anche se vi erano grosse difficoltà che stiamo risolvendo“.

Oltre alle riconferme si sta lavorando molto sui nuovi arrivi: “Il calciomercato lo sto svolgendo con l’aiuto del mio direttore sportivo e la visione di un presidente giovane ma che ha grandi meriti, il primo di tutti la passione e l’entusiasmo. I dirigenti stanno vicini a me e mi danno consigli speciali. La prima parte l’ho dedicata alle conferme di quei giocatori che mi hanno dimostrato la loro voglia di migliorarsi, poi siamo passati alle facce nuove con giocatori di quantità, ma anche di qualità tipo il nostro ultimo acquisto Principato. Prossime mosse? Le tengo ancora sottotraccia, masi tratta di profili giovani per valorizzarli giocando e non guardando la partita dalla panchina”.

“Il Cisano deve innanzitutto calarsi nella parte di un gruppo unito, umile e rispettoso di ogni avversario e, soprattutto, lo deve a se stesso – continua Porcella -. Il salto di categoria credo sia il sogno di ogni squadra che si iscrive al campionato, poi la realtà bisogna costruirla durante la settimana. Però credo proprio di sì: i ragazzi saranno strutturati per fare un campionato di vertice“.

E la motivazione del tecnico è veramente alta: “Voglio creare un ambiente dove l’importanza non sono i soldi ma la qualità delle persone. Ho voglia di dare ai miei ragazzi un insegnamento importante. Io per primo ho sposato un progetto senza chiedere nulla. Ho già dimostrato più volte agli altri, ora mi interessano solo i miei guerrieri. L’unica pressione che sento è la volontà di vedere la felicità nei loro occhi. Rox è tornato e chissà che non faccia l’ennesimo miracolo sportivo“.