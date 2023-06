Calcio, Baia Alassio Auxilium. Saluta il dg Gerundo: “Lascio a malincuore ma non ho più stimoli”

Alassio. “E da giorni che ho scritto questo comunicato ma non riuscivo ad inviarlo, ma stasera mi sono reso conto che giunto il momento. Vi confermo con effetto immediato le mie dimissioni da direttore generale e da associato della mitica Baia Alassio. Lascio a malincuore per problemi di priorità familiari e di lavoro, dopo più di dieci anni bellissimi passati insieme ,che non dimenticherò mai e porterò sempre nel mio cuore”. Inizia così la lettera di congedo di Gerry Gerundo dalla società alassina.

Parole d’affetto per ogni stagione vissuta in giallonero: “Non ci sono parole per ringraziarvi. Sarò per sempre un vostro tifoso, un tifoso delle Vespe, le originali Vespe di Alassio. Grazie di cuore a tutti e grazie per la possibilità che mi avete concesso di essere il direttore generale per tutti questi anni. Tante le cose belle tante: aver avuto la possibilità di lavorare con persone eccezionali come mister Piero Iurilli, Marcello Panuccio a cui avevo detto che avrebbe fatto molto bene come dirigente e non mi sbagliavo, gli auguro il meglio per il futuro. Poi la scommessa vinta con mister Matteo Cocco con il primo campionato vinto in casa Baia. Un abbraccio sincero al mio amico Giampiero De Matteis e felicissimo per lui di cuore, lui lo sa. Grazie a mister Davide Torregrossa, a lui devo ingresso famiglia Baia, e tanti altri colleghi che che non riesco ad elencare tutti ma siete stati tutti importanti.

Poi come dimenticare le belle cene a casa Mister Mialich, figura indimenticabile che mi ha insegnato proprio tanto, poi quelle ai Duranti dal nostro mitico presidente Andreino, che non ringrazierò mai abbastanza. Poi le altre mitiche a casa nonno Fantoni, persona più unica che rara. Non le dimenticherò mai perché la Famiglia Baia è unica.

E Purtroppo ci sono stati anche episodi più tristi che porterò anche questi con me. Spero che comprendiate la mia decisione: è giusto dare spazio ad altre persone più giovani e con nuovi stimoli, che purtroppo io in questo momento non ho più, per tante problematiche avvenute.

Grazie, grazie di cuore. Forza Baia! Avanti tutta e tanti auguri per un un futuro pieno di successi sportivi e non”.