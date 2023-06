Calcio, Albenga: ufficiale, il nuovo allenatore sarà Fabio Fossati

Albenga. Fumata bianca data dall’Unione Sportiva Albenga 1926. Il nuovo allenatore della prima squadra nella prossima stagione in Serie D, sarà Fabio Fossati.

La nuova proprietà ingauna, subentrata nelle scorse settimane all’ormai ex presidente Simone Marinelli, aveva deciso di non confermare Pietro Buttu, virando le scelte su altri possibili nomi.

L’Albenga, dopo 33 anni, si accinge a disputare nuovamente il campionato calcistico interregionale. Il massimo torneo dilettantistico. La figura scelta è stata dunque quella di una profilo di esperienza nella categoria.

Fossati, a tal proposito, ha allenato diverse compagini in “quarta serie”. Agli esordi della carriera, fine anni Duemila, il Borgorosso Arenzano (col quale arrivò per la prima volta in Serie D), poi Vado, Sestri Levante e ultimo, in ordine cronologico, Derthona. Tra le varie panchine si ricorda però in particolare l’annata all’Albissola, con cui il mister originario di Arenzano raggiunse il calcio professionistico.

Il nuovo tecnico bianconero verrà presentato lunedì 5 giugno alle ore 20:00, in una apposita conferenza stampa nella quale saranno annunciati anche i nuovi organi sociali.