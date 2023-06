Cairo, una rotonda dedicata all’Avis: “Obiettivo promuovere la donazione di sangue”

Cairo Montenotte. “Dona il sangue, salva una vita”. È questa una delle frasi incise sulle insegne che l’Avis di Cairo Montenotte ha installato nell’aiuola della rotonda del ponte Italia 61, all’incrocio con corso Italia e corso Mazzini.

Un progetto nato per promuovere la donazione del sangue: “donare è una scelta di cuore” si legge in un cartello, mentre in un altro la domanda: “Io dono….e tu?”. Poche semplici parole che ricordano l’importanza di un’azione tanto semplice quanto fondamentale, in grado di salvare vite e accendere la speranza anche nei momenti più bui. Proprio come quelle insegne che la notte si illuminano e continuano a portare il loro messaggio.

“Le difficoltà incontrate sono state molte e di diversa natura: logistica, tecnica, burocratica ed anche economica, ma finalmente sono state tutte superate ed oggi possiamo guardare con orgoglio il progetto realizzato – commentano dal consiglio direttivo dell’Avis Cairo – La speranza è che queste insegne luminose, posizionate in una delle rotonde più centrali della nostra città, servano a sensibilizzare molte persone e a portarle a fare la donazione del sangue. E’ doveroso da parte nostra ringraziare il Comune di Cairo il cui supporto e aiuto è stato determinante per la realizzazione del progetto”.

Un progetto che è stato completato in tempo per la giornata mondiale del donatore di sangue, che dal 2005 viene celebrata ogni 14 giugno, data di nascita di Karl Landsteiner, medico austriaco scopritore del sistema sanguigno AB0 e del Fattore Rh. Per il 2023 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha scelto il messaggio “Give Blood, Give Plasma, Share Life, Share Often” (Dona Sangue, Dona Plasma, Condividi la Vita, Condividila Spesso). “Riuscire ad ultimare l’iniziativa in questi giorni ci è sembrato significativo, quasi come un riconoscimento ai nostri soci donatori”, concludono dall’Avis.