Cairo, oltre 100 allievi dell’Atletic Club si esibiscono in anfiteatro

Cairo Montenotte. Sabato pomeriggio si è tenuto a Cairo Montenotte, nell’anfiteatro, il saggio estivo della società sportiva Atletic Club, affiliata a CSEN, con oltre 100 atleti.

Tutti gli allievi di Ginnastica Artistica, seguiti dall’Istruttrice Monica Civello, e di Ju-Jitsu con alla guida i Maestri Angelo Briano e Simone Franzino e gli Allenatori Elisa Mozzone, Alessia Genta e Riccardo Perrone, si sono esibiti davanti ad una numerosa folla per commemorare una stagione sportiva ricca di impegni e di soddisfazioni, in particolare per la sezione Ju-Jitsu con la conquista del 3° posto di società alla Coppa Italia CSEN a novembre 2022 e del 1° posto al Memorial Gianfranco D’Oca a maggio 2023.

Per la divisione di Arti Marziali gli atleti hanno partecipato con le nuove cinture conquistate con gli esami svolti il 10 giugno per le cinture colorate ed il 3 giugno per le cinture nere presso la sede del referente regionale CSEN di settore ad Arenzano (Elisa Mozzone nuova cintura nera 1° Dan e Riccardo Perrone 2° Dan).

Alla manifestazione ha partecipato, per salutare e ringraziare tutti i partecipanti, il Commissario Regionale CSEN Roberto Romano.