Cairo Montenotte, Confcommercio presenta la nuova delegata comunale di Fipe Francesca Pera 

Cairo Montenotte. “Più formazione per gli operatori del commercio, obbligatoria è facoltativa, non solo a Savona ma, se le adesioni lo permetteranno, anche a Cairo per le imprese del settore con sede in Val Bormida”. Questa una delle novità illustrate dal vice presidente di Confcommercio Savona, Beppe Molinari, durante l’incontro dedicato nei locali della Soms cairese, a cui hanno partecipato i rappresentanti della categoria, tra cui la nuova eletta presidente del Civ “Il Campanile” Daniela Rosso.

Dopo il saluto del sindaco Paolo Lambertini, che ha ringraziato l’associazione di categoria per il supporto alle imprese, il presidente di Fipe, Carlo Maria Balzola, ha presentato la nuova delegata Francesca Pera.

“Le delegazioni comunali sono già presenti a Millesimo e Carcare, da oggi anche a Cairo. Stiamo lavorando collegialmente ad un regolamento di suolo pubblico condiviso da tutte le realtà provinciali, un’impresa ardua ma necessaria per riqualificare il territorio e portare turisti anche in Val Bormida”.

Sulle opportunità di sviluppo fornite da Cassa Commercio Liguria, invece, è intervenuta la referente di Fidicomtur, Cristina De Palma: “L’iniziativa nasce a favore degli associati con un accesso più facile al credito e anche un fondo perduto per piccole e medie imprese del settore commercio, somministrazione e alberghiero. La platea è molto ampia: si rivolge infatti alle start up, alle imprese femminili, giovanili (sotto i 35 anni), a quelle che hanno almeno vent’anni di esercizio, a chi amplia o modifica un dehors, aii Civ. Il bando prevede che l’impresa si faccia deliberare un finanziamento per avere liquidità pronta, per la quale la Regione interviene abbattendo i costi del denaro. Arredi, attrezzature, ristrutturazione, acquisto dell’immobile: queste sono alcune delle spese che rientrano nel sostegno”.

È ancora: “La Regione ha stanziato dodici milioni di euro, ma qualora terminassimo il plafond interverrà fino al 2027 per rimpinguarlo. Altri requisiti per accedere sono l’investimento minimo di dieci mila euro di imponibile, o avere la sede in un Comune sotto i cinque mila abitanti, un aiuto pertanto anche per le attività più periferiche rispetto ai grandi centri”.