Cairo, da luglio uffici comunali chiusi al sabato. Poggio: “Decisione che penalizza i cittadini”

Cairo Montenotte. A due mesi dal trasloco del Comune da Palazzo Pertini a Palazzo di Città, un’altra novità per gli uffici: dal 1° luglio, infatti, entrerà in vigore un nuovo orario per i dipendenti.

Nel dettaglio, gli uffici non saranno più aperti il sabato mattina, come avvenuto fino alla scorsa settimana, ma saranno accessibili due pomeriggi: il lunedì e il mercoledì, dalle 14:30 alle 17:30. Al mattino, invece, l’orario rimane invariato: dalle 7:30 alle 13:30.

“La chiusura al sabato credo vada a penalizzare una bella fetta di cittadini, soprattutto per quegli uffici che offrono servizi ai cittadini, penso ad esempio all’anagrafe o ai servizi sociali – dichiara Alberto Poggio, consigliere di “Più Cairo” – Chiederò informazioni e spiegazioni alla giunta e al sindaco, sempre se vorranno fornirle ai componenti dell’opposizione. A mio avviso una decisione di questo tipo era un’informativa da dare comunque prima e da condividere anche con l’opposizione in modo che potesse quest’ultima divulgare una giusta informazione alla cittadinanza. Purtroppo rimango ancora un volta basito dal comportamento del sindaco che continua a non considerare la minoranza parte integrante dell’amministrazione comunale, così come è. Se ci avesse coinvolti avremmo affrontato insieme i vari problemi”.

Replica il sindaco Paolo Lambertini: “La nuova normativa prevede che gli orari degli uffici siano spalmati su cinque giorni, per questo, in accordo con i sindacati, abbiamo deciso di escludere il sabato e introdurre due pomeriggi. La misura prevede qualche costo in più per il Comune, in quanto bisogna fornire ai dipendenti i buoni pasto” dichiara il primo cittadino che poi non esclude ci possano essere delle variazioni in futuro: “Valuteremo se la chiusura al sabato dell’anagrafe comporterà dei disagi e in quel caso interverremo”.