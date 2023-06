Cairese, Moraglio saluta il club: “Scrivo una lettera come gli innamorati”

Prosegue la rivoluzione in casa Cairese, squadra che dall’estate scorsa sta sempre di più cambiando pelle. Dopo l’addio di mister Diego Alessi, al suo posto Pierluigi Lepore, anche il capitano e bandiera Alberto Moraglio saluta il club gialloblù. Il portiere, colonna delle ultime stagioni e leader dello spogliatoio, ha affidato a una lettera ricca di affetto il saluto alla società con cui ha condiviso cinque stagioni ad alto livello.

“Ti scrivo una lettera, come fanno gli innamorati – esordisce Moraglio -, per racchiudere tutte le persone che sono al tuo interno, che prima mi hanno accolto e poi accompagnato in questi 5 anni. Persone a cui devo dire “GRAZIE”, perché mi hanno fatto capire cosa voglia dire vestire la tua gloriosa maglia con tutti gli oneri e gli onori che comporta. Persone che sono state, che sono e che saranno sempre il tuo cuore pulsante”.

“Per me rappresentarvi sui campi della regione è stato uno stimolo e un privilegio talmente grande, da spingermi a dare sempre il 100%, godendo a pieno delle vittorie e soffrendo tremendamente per le sconfitte. Mi hai permesso di crescere, di maturare e migliorarmi sotto ogni aspetto, e spero di averti restituito anche solo in minima parte quello che tu mi hai dato e che adesso mi lasci”.

Anche un po’ di amarezza e una porta – di quelle senza traversa – che il portiere non chiude definitivamente: “In definitiva Cairese mia tu per me hai rappresentato la parola “casa” in tutto questo periodo, un posto dove sentirsi protetto, coccolato e amato; ora però è arrivato il momento dei saluti, perché a volte nel calcio, come nella vita, le cose non vanno come uno si era immaginato. Voglio salutarti con il sorriso e con l’orgoglio di quello che abbiamo vissuto insieme, nella speranza che il nostro possa essere un “arrivederci”, perché un pezzettino di me resterà sempre gialloblù. Il tuo capitano”.