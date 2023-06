“Cadono pezzi dal viadotto”: la foto diventa virale, ma è un falso allarme. Aspi: “Tutto sotto controllo”

Liguria. Paura a Genova dopo che sui social e sulle chat Whatsapp, anche di molti savonesi, ha iniziato a circolare una foto che ritrae una presunta caduta di ponteggi dall’impalcato del viadotto Bisagno, durante il temporale che ha colpito la città. Per fortuna solo un falso allarme, il fatto infatti è stato smentita da Aspi e dalle forze dell’ordine.

Ricevuta la foto (la vedete qui sotto), in molti tra cittadini e comitati hanno allertato polizia locale, vigili del fuoco e protezione civile che sono intervenuti sul posto insieme all’assessore comunale Sergio Gambino.

Una volta giunti alle Gavette, si è potuto constatare che non c’erano stati problemi di quel genere e che proprio oggi, come spiegato dal primo tronco di Autostrade, sono iniziate le fasi di smontaggio dell’impalcatura.

E’ stata poi diramata una nota di Aspi: “La direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia ci tiene a rassicurare i cittadini di via delle Gavette in merito ai ponteggi del viadotto Bisagno. Nessun pezzo è caduto a terra, la situazione è in sicurezza e sotto controllo nonostante le forti piogge. Nella giornata di oggi, nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione del viadotto, sono previste le fasi di smontaggio del ponteggio, che, avvenendo in altezza, vengono comunque eseguite con personale tecnico e movieri in viabilità ordinaria proprio per gestire l’eventuale caduta di oggetti. Una delle fasi di smontaggio prevede che la rete di protezione venga messa “in banda”, cioè appunto resti oscillante, per poi, una volta smontato il tavolato, essere rialzata e posta a protezione verticale. Il coordinamento della sicurezza è affidato al Rina che ha confermato la corretta esecuzione dei lavori. Alcune immagini, circolate in modo virale sui social dalla tarda mattinata, sembrano mostrare pezzi di impalcatura pericolanti. Dal primo tronco di Autostrade per l’Italia la smentita che siano avvenuti distacchi”.

Anche l’assessore comunale alla Protezione civile Sergio Gambino conferma: “Si trattava di una normale attività di cantiere, normale rimodulazione del ponteggio, c’erano dei teli che brandeggiavano a causa del vento è c’è quindi stata una segnalazione che ha creato allarmismo sui social, il passaparola ha fatto diventare un caso quello che caso non era, noi siamo intervenuti subito ma abbiamo riscontrato come non ci fosse alcun pericolo né alcuna criticità”.