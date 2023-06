Cade da una ringhiera sul lungomare e precipita per 3 metri: trasferito in codice rosso all’ospedale

Genova. E’ ricoverato in ospedale con un trauma cranico il giovane di 20 anni, che intorno alle 2 della notte scorsa, è caduto da una ringhiera in lungomare Lombardo, zona di locali a ridosso di corso Italia a Genova.

Il ragazzo è caduto da un’altezza di tre metri, per motivi ancora da chiarire.

Sul posto, allertati da altri ragazzi, sono subito intervenuti gli operatori del 118 con ambulanza e automedica, oltre ai militi della Croce Gialla.

Il 20enne è stato trasportato in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino.

Appena pochi giorni fa, sempre in corso Italia, un incidente “fotocopia”. Domenica scorsa una turista di 22 anni, irlandese, era finita giù da una ringhiera.

In quel caso sembra che la studentessa avesse perso l’equilibrio nel tentativo di salire sulla ringhiera per scattare un selfie. Anch’ella era stata ricoverata in gravi condizioni al San Martino, dove ancora si trova.