Bormida, inaugurata la piazza dedicata alla Protezione Civile: è nata nell’area dell’ex segheria

Bormida. E’ stata inaugurata oggi la nuova piazza dedicata ai Volontari della Protezione Civile a Bormida. Si tratta della riqualificazione di un’area abbandonata che ospitava un’ex segheria: al suo posto ora un’area giochi e dei nuovi parcheggi.

L’intervento per la realizzazione della nuova piazza è durato circa 7 mesi ed è costato 90mila euro, di cui la maggior parte fondi comunali, mentre la quota restante (circa il 30%) è stata messa a disposizione da Regione Liguria. Le risorse sono state utilizzate anche per l’acquisto di alcuni terreni, mentre altri sono stati donati al Comune.

L’area ora si presenta pavimentata con degli autobloccanti antichizzati, “li abbiamo preferiti all’asfalto per abbellire la piazza e renderla più rurale“, ha spiegato il sindaco Daniele Galliano. La piazza ora è munita di una dozzina di parcheggi e di un’area giochi per i bambini.

“L’idea è venuta tre anni fa ad un residente che ci ha proposto il progetto e noi lo abbiamo accolto con entusiasmo – racconta il primo cittadino – La scelta di dedicarla alla Protezione civile non ha alcun fine politico, bensì esprime la nostra volontà di ringraziare tutti i volontari per il lavoro che svolgono e per l’aiuto che danno alla comunità durante le emergenze, che purtroppo accadono sempre più spesso, l’alluvione dell’Emilia Romagna ne è un esempio. Questo è un semplice gesto, ma credo significativo”.

Durante l’inaugurazione della piazza, presente oltre il sindaco, il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, il prefetto Enrico Gullotti, una rappresentanza di gruppi comunali della protezione civile, di amministratori comunali e tanti cittadini.

“Una grande opera di riqualificazione intitolata a una altrettanto grande e importante realtà del territorio, la Protezione Civile” ha espresso Vaccarezza.