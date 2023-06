Borgio Verezzi, camion urta sbarra del passaggio a livello: disagi al trasporto ferroviario

Borgio Verezzi. Un camion che proveniva da Pietra Ligure nell’immetersi in direzione del centro di Borgio Verezzi ha urtato la sbarra del passaggio a livello che si stava per chiudere. La sbarra è rimasta tra l’abitacolo del mezzo pesante e il rimorchio.

L’episodio si è verificato questa mattina intorno alle 10 e 30.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Borgio Verezzi e il personale di Ferrovie, che in breve tempo hanno ripristinato la funzionalità della sbarra consentendo la normale ripresa della circolazione ferroviaria. A seguito dell’accaduto, infatti, non sono mancate ripercussione al transito dei treni, rimasti bloccati alle stazioni di Finale e Pietra Ligure in attesa del completamento dell’intervento di riparazione.

La polizia municipale ha presidiato la zona sul fronte della viabilità che, invece, non ha subito particolari conseguenze.

Per il trasporto ferroviario si sono registrati alcuni ritardi e rallentamenti, con inevitabili disagi per i viaggiatori: ora la situazione è tornata alla normalità.