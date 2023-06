Borghetto, stop al cantiere di Capo Santo Spirito: fino a settembre addio al senso unico alternato

Borghetto Santo Spirito. Alle 10.30 di questa mattina il cantiere di Capo Santo Spirito è stato rimosso ed è stata ripristinata la viabilità su entrambe le corsie di marcia della via Aurelia.

“Le lavorazioni per la posa della passerella a sbalzo proseguiranno al di fuori della carreggiata senza interferenze per la viabilità”, spiegano dal Comune. La presenza del cantiere, per quanto dotato di movieri, infatti ha creato notevoli rallentamenti al traffico, specialmente nelle ore di punta e di maggiore affluenza di veicoli.

La riapertura del cantiere con la riattivazione del senso unico alternato è prevista per il 18 settembre salvo diversa disposizione da parte di ANAS, ente proprietario della strada.

Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 800mila euro. La nuova passerella a sbalzo collegherà piazza della Pace e il centro cittadino con la passerella esistente che porta a Ceriale: sarà di 250 metri e sarà realizzata in legno e acciaio (come quella già esistente). L’opera permetterà anche ai disabili e alle carrozzine di accedere alla passerella panoramica collegata al litorale cerialese.