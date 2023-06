Blitz della Finanza negli uffici Egea, a rischio la nuova azienda rifiuti a Savona? Lunedì incontro in Comune: “Approfondiremo”

Savona. Attesa per il passaggio a Sea-s, che dovrebbe avvenire il prossimo mese, per la gestione del servizio di raccolta igiene urbana a Savona. La nuova società sarà composta per il 51% da Ata e il rimanente 49% dalla Ati formata da Egea Ambiente, Docks Lanterna e Ideal Service. Ma fanno preoccupare le notizie circolate in giornata del blitz della Guardia di Finanza per un’ispezione sui computer e l’acquisizione di documenti negli uffici di Egea ad Alba. Oltre alla crisi di liquidità in cui si trova l’azienda da mesi.

Forte preoccupazione dei consiglieri comunali di minoranza Fabio Orsi (PensieroLibero.zero) e Manuel Meles (Movimento Cinque Stelle): “C’è un problema che riguarda la città di Savona: arrivare in fondo a un percorso che sembra sempre più complicato, temiamo possano esserci ulteriori ritardi nel passaggio di gestione”.

Orsi dopo aver premesso che “a indagini in corso ci vuole grandissima cautela” prosegue attaccando il Comune: “La giunta è stata alla finestra scaricando le responsabilità sugli organi del concordato – continua Orsi – e ci avevano accusato di essere allarmisti quando avevamo espresso in commissione consiliare le nostre perplessità sulle vicende di Egea”, ha proseguito Orsi riferendosi all’intervento dell’assessore Silvio Auxilia: “Le vicende sulla proprietà di Egea – aveva detto poco più di un mese fa l’assessore – poco cambiano rispetto al percorso che è nato sul conferimento del ramo di azienda. Egea è la società più importante, tra quelle non quotate, che fa servizio di igiene urbana in Italia. Ritengo che possiamo essere rassicurati sul fatto che se ci sono soggetti interessati all’acquisto vuol dire che la società è viva ed è oggetti di interesse”. La scadenza per la presentazione delle offerte di acquisto era oggi.

Dello stesso avviso Meles: “Si confermano le nostre preoccupazioni esposte durante la commisisone consiliare, deduciamo che questo ritardo dipenda dalla situazione economica e finanziaria di Egea, è la stessa cosa successa con Ata qualche anno fa e non ci lascia tranquilli sull’esito dell’operazione. Rischiano di esserci ricadute pesanti per quanto riguarda la capacità di investimento e di realizzazione del servizio”:

Per Orsi e Meles l’amministrazione comunale deve intervenire: “Il Comune deve battere un colpo e smettere di sparare scadenze a vanvera, oltre a pretendere con atti formali chiarezza da parte della società capofila”. Fa eco il collega: “Il Comune deve chiudere l’operazione il prima possibile e mettere spalle al muro Egea, questa attesa non fa bene alla città di Savona”.

Maggiori informazioni si avranno lunedì prossimo, 19 giugno, dopo l’incontro a Palazzo Sisto tra Comune, Ata, e le tre società dell’Ati. “Siamo preoccupati e aspettiamo che Egea ci dica come stanno le cose”, ha commentato Danilo Causa della Csil Savona. Più cauto Ennio Peluffo della Cgil: “Aspettiamo l’incontro e vediamo che novità ci saranno, difficile sbilanciarsi ora”.

Rassicurazioni, invece, dall’assessore alle partecipate Silvio Auxilia: “Dalle informazioni che ho, non sono in grado di rispondere, è una realtà troppo lontana da noi, ma non dovrebbero esserci ripercussioni”. Nel frattempo l’iter per la cessione prosegue: “Stiamo continuando con le attività propedeutiche alla cessione delle quote, nei prossimi giorni ci informeremo”. Sulla crisi di liquidità: “Se Egea non fosse in grado di ottemperare, dà un problema sia a noi che agli altri due aggiudicatari che sono comunque perfettamente solvibili”.

L’assessore chiarisce ancora una volta che “i ritardi sono dettati da problemi tecnici, ora risolti, quindi mi auguro che non ci siano più criticità”.