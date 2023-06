Biker ferito a Orco Feglino, soccorsi mobilitati

Orco Feglino. Intervento di soccorso nel pomeriggio di oggi per un biker rimasto ferito a seguito di una rovinosa caduta avvenuta lungo un sentiero dell’entroterra finalese, nel comune di Orco Feglino.

L’allarme è scattato intorno alle 16.45: sul posto stanno ancora operando le squadre dei vigili del fuoco e del soccorso alpino, oltre a pubblica assistenza e automedica del 118.

Stando a quanto riferito, considerata la zona impervia nella quale si è verificato l’infortunio, non si esclude la richiesta di intervento da parte dell’elisoccorso per il trasporto in ospedale, dopo le prime cure da parte dei sanitari.

Il biker ha riportato alcuni traumi, tuttavia le sue condizioni non sarebbero giudicate particolarmente gravi.