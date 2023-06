Funale di Berlusconi, Toti: “Giornata triste, è la fine di un’epoca”

Milano. Dentro le lacrime e la compostezza della liturgia, fuori gli applausi e i cori da stadio dei tifosi rossoneri. Si sono svolti nel pomeriggio i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, ex presidente del Consiglio, figura centrale dell’Italia degli ultimi cinquant’anni, oggi salutato per l’ultima volta in una giornata di lutto nazionale. Più di 10mila persone presenti in piazza Duomo, oltre 2mila in cattedrale per le esequie celebrate dall’arcivescovo di Milano Mario Delpini.

Al funerale ha partecipato ufficialmente anche la Regione Liguria col gonfalone di rappresentanza. Presente il presidente Giovanni Toti: “Una giornata triste per tutti i milioni di italiani che hanno creduto in lui – ha affermato il governatore -. Una giornata straniante. Oggi finisce un pezzo di storia, perché è uno di quei rari casi in cui la fine fisica di una persona coincide con la fine di un’epoca”.

“Berlusconi – ha concluso Toti – non è stato solo una parte del sistema in cui tutti noi siamo cresciuti, è stato l’unità di misura di quel sistema. E adesso mancherà quel sistema per ordinarla e misurarla, perché l’epoca che abbiamo vissuto fino a oggi, sia per chi lo ha amato e creduto ma anche per chi a lui si è opposto, è stata un’epoca misurata sulla figura di Silvio Berlusconi”.

Ma molti altri sono stati i politici liguri accreditati per l’evento: i leader locali di partito Edoardo Rixi, Matteo Rosso e Carlo Bagnasco, parlamentari attuali e passati come Ilaria Cavo, Roberto Bagnasco, Raffaella Paita Roberto, Cassinelli e Sandro Biasotti, un ex ministro dei governi Berlusconi come Claudio Scajola, l’assessore comunale Mario Mascia in rappresentanza di Palazzo Tursi.

Ovviamente presenti le più alte cariche dello Stato. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha salutato la famiglia di Silvio Berlusconi al termine dei funerali, all’esterno del duomo di Milano. Un saluto e un abbraccio anche dalla premier Giorgia Meloni che ha baciato i figli e la compagna Marta Fascina.

Cori e applausi all’uscita del feretro in piazza Duomo al termine della cerimonia funebre nella cattedrale. La folla ha gridato “Un presidente, c’è solo un presidente” e “Silvio, Silvio”. Tante le bandiere del Milan, club che non è mai stato così vincente come nell’era Berlusconi. Al funerale anche il Monza, società che il Cavaliere aveva rilevato nel 2018, portandola in Serie A e alle soglie delle competizioni europee.

“Silvio Berlusconi è stato certo un uomo politico, è stato certo un uomo d’affari, è stato certo un personaggio alla ribalta della notorietà. ma in questo momento di congedo e di preghiera, che cosa possiamo dire di Silvio Berlusconi? È stato un uomo: un desiderio di vita, un desiderio di amore, un desiderio di gioia. E ora celebriamo il mistero del compimento. Ecco che cosa posso dire di Silvio Berlusconi. È un uomo e ora incontra Dio“, ha detto monsignor Delpini durante l’omelia.

Commentando l’omelia, Toti ha aggiunto: “Le parole di monsignor Delpini ci ricordano la caducità della vita di fronte all’eternità. E oggi, in quella chiesa, non si celebrava solo il funerale di un uomo di Stato, ma la fine di un’epoca cominciata una trentina di anni fa. Il sentimento di spaesamento era palpabile. Mi piace leggere anche un altro significato nelle parole dell’arcivescovo: la storia terrena di un uomo, con i suoi successi, i suoi errori, gli amici e i nemici, le sue idee, si consegna all’eternità. Così, finalmente spersonalizzata, spero che la storia di Berlusconi possa diventare un patrimonio comune della nostra Repubblica. Soprattutto un concetto che lo ha sempre guidato, anche nei momenti di contrasto più duri: la politica si fa per fare e non per bloccare, per costruire e non per distruggere, guardando il futuro e non nascondendosi nel passato. E anche quando si scende in campo, si scende per vincere, non per far perdere l’avversario. Una lezione che sarebbe preziosa per la nostra politica e le polemiche meschine di questi giorni ci ricordano quanti avrebbero bisogno di impararla. Ciao Presidente”.

“Grazie Silvio. Non ti dimenticheremo”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni, poco dopo i funerali di Stato del fondatore di Forza Italia. “Ti renderemo orgoglioso“, si legge in un video che accompagna il post, in cui si ripercorrono alcuni momenti della vita del Cavaliere, dal discorso della sua discesa in campo, che si conclude con l’immagine del grande tricolore usato in una manifestazione di FdI: “Abbiamo iniziato questo cammino molti anni fa. Abbiamo percorso strade diverse. Ma l’obiettivo era, è e rimarrà comune. Rendere l’Italia fiera e capace di stupire il mondo. Grazie Silvio. Ti renderemo orgoglioso”.

Il feretro di Berlusconi è poi rientrato a Villa San Martino ad Arcore. L’ex premier sarà poi cremato nel tempio crematorio Panta Rei di Valenza Po, come avvenuto per i genitori, Rosa e Luigi, e la sorella Maria Antonietta le cui urne sono ora conservate nella cappella di Villa San Martino.