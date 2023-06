Baseball, super Cairese: con i Desperados è partita a senso unico, vittoria per 15 a 1

Cairo Montenotte. Cairese ancora a punteggio pieno: arriva l’ottava vittoria consecutiva ai danni dei Desperados di Torino: domenica, sul diamante casalingo, i liguri si sono imposti con un netto 15 a 1.

La partita, a senso unico sin dalle prime fasi, ha mostrato il grande divario tecnico tra le due squadre, con l’incontro mai stato in discussione, nonostante i torinesi abbiano mosso per primi il tabellino, segnando il primo punto del match. Da qui in poi è stato un assolo cairese, che in ogni inning è riuscita a segnare almeno un punto, ritrovando quella brillantezza in attacco un po’ persa nelle scorse settimane (13 valide in 6 attacchi).

Ottima anche la prestazione difensiva, capitanata dal monte di lancio con Castagneto, Buschiazzo e Lomonte che hanno chiuso la partita con 10 strikeout e sole 4 valide concesse agli avversari.

Prossimo obiettivo: domenica 18 giugno sempre a Cairo Montenotte, dove la Cairese allenata dal Manager Haces, incontrerà l’attuale capolista del girone B l’Avigliana, per una partita che si prospetta molto interessante

Under 15

I ragazzi di Pascoli inciampano a Sanremo, parte male la Cairese che regala 4 punti nelle prime due riprese senza subire valide, la reazione arriverà al 4 inning con Bogliolo, Giusto e Mascarino che toccano pesantemente e riaprono la gara portando i cairesi in vantaggio 5 a 4. Poi l’inciampo, non si chiude una facile eliminazione e i matuziani approfittano dello sbandamento e accelerano: in un attimo il divario diventa incolmabile. Il match termina 10 a 5 per i padroni di casa

Sul finire lo staff dà spazio a Sechi Giacomo che esordisce sul monte di lancio facendo ben sperare per il futuro. Sabato prossimo si replica con il Sanremo atteso a Cairo.