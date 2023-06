Baseball, settebello di vittorie per la Cairese che festeggia anche a Torino

Cairo Montenotte. La Cairese non molla un colpo: nonostante la pioggia, fa suo anche il recupero della terza giornata contro i Jacks aggiudicandosi così la settima vittoria consecutiva in campionato.

A rendersi protagonista è stata nuovamente la pioggia che ha ostacolato il regolare svolgimento della partita, terminata al sesto inning per impraticabilità del campo. Il match è stato da subito molto divertente, con i liguri che hanno, sin dalle prime battute, saputo impostare la partita sul giusto binario mettendo sotto pressione gli avversari in attacco e gestendo agevolmente la fase difensiva.

Nei primi 3 inning, nonostante la pressione offensiva, la Cairese non riesce ad approfittarne, segnando solamente 2 punti e lasciando aperta ai Jaks la possibilità di rimonta. Nel corso del quarto attacco però, i valbormidesi riescono a sbloccarsi dal punto di vista realizzativo, portando a referto 3 punti fondamentali per allungare sugli avversari. Avversari che nel corso dei 6 inning, riescono a segnare solo 1 punto, grazie all’ottima prestazione di Luca Baisi, che con 9 strikeout non da possibilità ai piemontesi di abbozzare un tentativo di risalita.

La partita si conclude sotto la pioggia torinese con il risultato finale di 5 a 1. Risultato che non rispecchia la buona prestazione offensiva della squadra, che nel corso dei 6 inning ha totalizzato ben 10 valide complessive, non riuscendo però a concretizzare e a trasformare quest’efficacia in punti.

Prossimo impegno, domenica 11 giugno a Cairo Montenotte: Cairese – Desperados.

Giovanili a riposo per la pausa del Torneo delle Regioni. Il campionato Under 15 vedrà la Cairese in trasferta a Sanremo, gara decisiva per i biancorossi per riagganciare la testa della classifica. Il campionato Under 12 riprenderà mercoledì 14 con i valbormidesi che ospiteranno i Cubs Albisola.