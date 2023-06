Baseball, Serie C: la Cairese incrementa il vantaggio in classifica

Cairo Montenotte. Cairese ancora a punteggio pieno in Serie C: domenica, sul diamante casalingo, è arrivata la nona vittoria stagionale per i valbormidesi.

Match che non ha deluso le aspettative. Si è infatti assistito ad un incontro divertente ed equilibrato, che ha visto i padroni di casa uscirne nuovamente vittoriosi.

Quello di questo weekend è stato un vero e proprio scontro diretto, tra due formazioni che al momento si trovano in testa ai loro gironi. Proprio per questo, è stata una partita ricca di emozioni, partendo dall’attesa durante la settimana, dall’adrenalina nel giocarla, dalla tensione e dalla paura di sbagliarla: tutte sensazioni che si hanno nelle grandi occasioni.

Le due squadre partono subito forte con l’Avigliana che grazie ad un’ottima giocata e alla poca attenzione dei cairesi riesce a segnare subito il primo punto e a portarsi in vantaggio. Nell’attacco successivo però, la risposta Cairese non ha atteso ad arrivare: 2 punti segnati e controsorpasso immediato dei liguri. Qui la partita ha un leggero momento di stallo, con le due formazioni che nella fase difensiva hanno saputo ben smorzare le mazze avversarie.

Questa sorta di stallo durerà sino al quinto inning, durante il quale, finalmente, le battute valide della Cairese arrivano con continuità, e grazie a questa pressione offensiva, i padroni di casa riescono ad infliggere un “big inning” da 6 punti, portandosi sul momentaneo 8 a 1.

La reazione dei piemontesi però è da grande squadra, e nell’attacco successivo gli ospiti riescono a segnare 3 punti che permettono loro di portarsi in “zona pareggio”. Da qui in poi le difese saranno nuovamente protagonista e la partita andrà a concludersi con il risultato finale di 8 a 4 per la Cairese.

Ottima la prestazione di tutta la squadra, in particolare del partente Luca Baisi che ha stabilito un nuovo massimo stagionale con 12 strikeout in 6 inning lanciati e di Leonardo Marenco con un ottimo 3 su 4 in attacco seguito da Roberto Ferruccio: 2 su 3 per quest’ultimo.

Era un test importante questo per i valbormidesi, per capire se questa formazione poteva ambire al massimo obiettivo, e l’andamento della partita ha dimostrato che ci sono tutti i presupposti per poterci provare.

Settimana di riposo per la Cairese, che riprenderà il suo cammino domenica 2 luglio contro il Mondovì: in caso di vittoria potrebbe arrivare l’aritmetica qualificazione ai playoff.

Nel campionato Under 12 doppia vittoria per i ragazzi di Bellino. Mercoledì recupero con i Cubs Albisole ipotecato nelle prime riprese con Palazzi che domina le mazze rivierasche, facendo sue 8 delle 9 eliminazioni previste, d’altro canto supportato in attacco delle mazze di Marzulli, Malatesta e Sechi. 10 a 6 il risultato finale.

Altra storia la partita di sabato, sempre a Cairo, contro il Sanremo che domina la classifica. I cairesi subito aggressivi con Aiace e Malatesta subito in base, spinti a punto dalle battute di Palazzi e Totraku: 3 a 1 il parziale iniziale in favore della squadra locale. Al quarto inning la svolta: i matuziani si portano in vantaggio e al quinto allungano ulteriormente, con il punteggio di 10 a 7. L’attacco del 5 è l’ultima possibilità per i padroni di casa: Aiace spara un triplo che infiamma le tribune, poi in base Di Dio e Sechi e, infine, arriva Palazzi che batte a casa i punti del pareggio e ruba casa base per il punto della vittoria. 11 a 10 per la Cairese. Mercoledi si recupera la gara con il Finale sempre a Cairo alle 18.

Nell’Under 15 continua la sfida eterna tra Cairese e Sanremo, quest’anno dominata dai rivieraschi. nonostante aver battuto una valida in più, il risultato finale è di 7 a 4 per il Sanremo. Sono gli errori difensivi a fare la differenza; e quelli commessi da una difesa cairese distratta sono ben sei, pesanti tanto da far pendere il peso dell’incontro a favore dei sanremesi. Nonostante la sconfitta, bene in attacco Mascarino, Giusto e Bogliolo e molto positivo l’inserimento dei giovani Giulio Sechi e Francesco Malatesta, che fanno ben sperare per il futuro.

Restano ancora due recuperi con il Mondovì che la federazione sta cercando di incastrare nelle molte partite da recuperare, per portare a termine il campionato Under 15.

Un time-out dell’Under 15

Under 12 a fine partita con i Cubs Albisola