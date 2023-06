Bandiera Verde, le tovagliette “green” realizzate dagli alunni di Pietra Ligure

Pietra Ligure. Nella sala consiliare “Augusto Rembado” del Palazzo comunale le alunne e gli alunni della classe 4B della Scuola Primaria “Dott. Sordo” dell’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure, accompagnati dalle loro insegnati Laura Zocco e Stefania Borrelli, hanno consegnato ai rappresentanti dei bagni marini, dei ristoratori e dei bar di Pietra Ligure, nonché all’amministrazione comunale e simbolicamente a tutta la città, le bellissime tovagliette “Eco” e “Mare” che hanno pensato, ideato e realizzato all’interno del progetto “Eco Schools/Bandiera Verde 2023”.

A ricevere le tovagliette, insieme ai rappresentanti delle attività produttive, l’assessore all’ambiente Cinzia Vaianella e il consigliere delegato alla pubblica istruzione Paola Carrara.

“Una gran bella esperienza per i bambini, ma anche per noi insegnanti nel veder apprezzato e riconosciuto un lavoro nel quale tutti abbiamo creduto – commenta la maestra Laura Zocco – Iniziata come una qualunque attività curricolare, legata però al progetto Eco schools, i bambini, si sono dedicati con grande interesse alla conoscenza del nostro mare e dei suoi abitanti grazie anche alle competenze dell’esperto Davide Siri che con bravura, semplicità e professionalità riesce sempre a coinvolgere i piccoli alunni. Dai disegni e dalle domande scaturite dai bambini è nata l’idea di creare un gioco, ed ecco che sono nati i due cruciverba realizzati con un programma online, ‘Crossword Labs’. A quel punto diventava importante sia conoscere i protagonisti del mare che tutelarli così, tutti insieme, maestre, Davide e bambini abbiamo creato la pagina ‘Eco’ sviluppata attorno al pensiero “Ecco cosa possiamo fare tutti insieme per salvare l’ambiente”, pagina caratterizzata dalla valorizzazione delle soluzioni energetiche alternative per proteggere il futuro di tutti”.

“La pagina “Eco” è andata ad affiancare la pagina ‘Mare’ che i bambini hanno voluto realizzare per la salvaguardia del nostro mare attorno al concetto: “Questo è il mare che noi bambini vogliamo, dobbiamo collaborare tutti insieme per mantenerlo così” – continua la maestra Zocco. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato uno sviluppo così importante a favore di tutto il nostro territorio. Grandissima è stata la soddisfazione dei piccoli autori che, forse, non hanno ancora realizzato quanto siano alti i numeri delle tovagliette riprodotte, ma hanno comunque capito che sono tantissime! Ringraziamo l’assessore Vaianella, il Consigliere delegato Carrara e tutta l’amministrazione comunale per questa bella e importante iniziativa”, conclude.

“Un lavoro veramente notevole, particolareggiato e creativo, che ha dato vita a due bellissimi e istruttivi cruciverba con le didascalie e i disegni realizzati dai bambini, riguardanti, il primo, il mare bello come i bambini lo desiderano e, il secondo, le iniziative da intraprendere tutti insieme affinché questo bene rimanga tale – esordiscono l’assessore all’ambente e alle attività produttive Cinzia Vaianella e il consigliere delegato alla pubblica istruzione Paola Carrara – Come amministrazione ci siamo sempre impegnati affinché le iniziative realizzate nell’ambito del progetto “Eco-Schools” escano dalle aule scolastiche e vengano condivise con tutta la nostra comunità e con le migliaia di ospiti che affollano la nostra cittadina”.

“È con questo obiettivo che abbiamo stampato su carta riciclata le tovagliette in più di diecimila copie e, a nostra volta, le abbiamo distribuite ai bagni marini, bar e ristoranti affinché vengano utilizzate nei loro esercizi. A nome di tutta l’amministrazione e, ne siamo certe, di tutta la nostra comunità e degli ospiti ringraziamo veramente di cuore tutte le alunne e tutti gli alunni della 4B e con loro le Maestre Zocco e Borrelli, tutto il corpo docente e tutto il personale della scuola primaria “Dott. Sordo” per questa bella e importante iniziativa che ci insegna, concretamente, come ognuno di noi ha il potere di rendere il mondo un posto migliore”, concludono Vaianella e Carrara.