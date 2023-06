Avvicinare i ragazzi con disabilità allo sport: a Celle il “Meeting Arcobaleno Scuola – con i Lions oltre le barriere”

Celle Ligure. Il 6 giugno prossimo si svolgerà al centro sportivo “Olmo-Ferro” di Celle Ligure la sesta edizione del “Meeting Arcobaleno Scuola – con i Lions oltre le barriere”

L’obiettivo della manifestazione è quello di avvicinare i ragazzi con disabilità allo sport e di stimolare le associazioni sportive presenti nel territorio ad aprirsi al mondo della disabilità.

Parteciperà all’evento anche il Centro Socio Educativo “Il Granello” con i propri Atleti. La proposta per l’anno scolastico 2022/2023 è rivolta alle Scuole secondarie di 1° Grado (ex Scuole Medie) e prevede anche la partecipazione di Atleti Special Olympics (grazie alla collaborazione la ADSO – Associazione Down Savona Onlus) e di alunni diversamente abili.

L’obiettivo iniziale parte dalla possibilità, per ogni Scuola, di iscrivere 3 alunni/atleti per ogni gara proposta nel programma tecnico. Le Associazioni Sportive che aderiscono al progetto mettono a disposizione i propri tecnici qualificati per eventuali interventi presso gli Istituti Scolastici.

L’inizio delle gare è previsto alle 9,30 e termine della sezione agonistica entro le ore 12.40, il programma prevede nella mattinata di gare le premiazioni dei vincitori.

Anche quest’anno, in collaborazione con Lions Club di Arenzano-Cogoleto, Varazze-Celle L., Albissola Marina-Albisola Superiore ”Alba Docilia” e Valbormida, partendo dalla positiva prima esperienza condivisa sin dall’edizione 2017, verrà riservata particolare attenzione alla promozione specifica volta a favorire la massima partecipazione e coinvolgimento di alunni portatori di disabilità.

Aderiscono all’iniziativa alunni delle Scuole Secondarie di 1° grado dei comprensori dei quattro Lions Club. Le prestazioni tecniche realizzate in questa occasione saranno regolarmente omologate FIDAL stante la presenza di Giudici FIDAL e di servizio di cronometraggio ufficiale.

Programma gare: Categoria Ragazzi/e: 60 piani –600 metri – Salto in Lungo – Vortex; Categoria Cadetti/e: 80 piani – 600 metri – Salto in Lungo – Salto in Alto – Getto del Peso (Kg. 3 femmine/Kg. 4 maschi).