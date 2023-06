Autostrade da incubo, 30km di coda in Liguria: cantieri, incidenti e disagi

Liguria. Una mattinata di passione – un’altra – per i viaggiatori che da questa mattina hanno preso d’assalto le nostre autostrade per recarsi sulle riviere in occasione del lungo ponte del 2 giugno: su praticamente tutte le tratte del nodo genovese e savonese, infatti, si sono verificate code e rallentamenti, arrivando a formare, sommandole, circa 30 chilometri di code.

La situazione più complicata si sta verificando ancora sulla A26, tra l’acciamento con la A7 e Masone in direzione di Genova: nella notte un camper ha preso fuoco all’interno di una galleria, la Roccadarme, obbligando i tecnici di Autostrade per l’Italia a verifiche approfondite sui danni subiti dalla volta. E’ stato predisposto uno scambio di carreggiata, e quindi la tratta da tre corsie è passata a una per senso di marcia con conseguente imbuto. Alle 13 la coda segnalata era di 16 chilometri, mentre dalle ore 13.10 circa è stata resa disponibile una corsia supplementare all’interno della galleria Roccadarme che dovrebbe alleggerire la situazione

“La task force di Aspi – scrive l’azienda in una nota – sta proseguendo senza sosta le operazioni di ripristino dei danni causati da un mezzo pesante, andato in fiamme questa notte all’interno della galleria, al fine di ripristinare nel più breve tempo possibile la transitabilità su tutte le corsie”.

La coda sulla A6 in direzione di Savona

Complicata anche la situazione in A10, con coda di 3 km tra Savona e Spotorno in direzione Francia causa Traffico Intenso; coda di 1 km tra Imperia Ovest e Arma Di Taggia in direzione Francia causa Lavori; coda di 1 km tra Andora e S. Bartolomeo in direzione Francia causa Lavori.

A cascata si sono verificati problemi anche su A6 e A7, le altre due alternative per raggiungere la Liguria da nord: sulla A6, sempre alle 13, si registrano 7 chilometri di coda tra Ceva e Millesimo in direzione Savona, a causa di cantieri sulla tratta che non riescono a far defluire correttamente il grande traffico di automobili dirette sulle riviere. Altri rallentamenti si verificano proseguendo in direzione del mare.

Code a tratti per alcuni chilometri anche sulla A7, consigliata per aggirare la A26, sempre in direzione sud, tra Isola del Cantone e il bivio con la A12. Anche in questo caso si tratta di traffico intenso, con problemi anche in uscita a Serravalle visto che il casello di Ronco Scrivia è chiuso per manifestazione sportiva. Disagi e rallentamenti anche sulla A12, dove sono segnalate code a tratti tra il bivio con la A7 e il casello di Recco, sempre in direzione delle riviere, in questo caso di Levante.