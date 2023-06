Auto sbanda in A6 e finisce contro il guard rail, conducente ferito

Millesimo. Incidente stradale questa mattina sull’autostrada A6, nel tratto tra Ceva e Millesimo.

Secondo quanto appreso, intorno alle 11 e 30, il conducente di un’auto avrebbe perso il controllo del veicolo e dopo aver sbandato ha centrato il guard rail di protezione. Nella carambola nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, dei militi della pubblica assistenza e del 118: il guidatore è stato estratto dall’abitacolo per consentire il primo intervento da parte dei sanitari.

Dopo le prime cure è stato trasportato in ospedale. Nonostante l’impatto le sue condizioni non sono giudicate gravi: per lui qualche lieve trauma e contusione.

A seguito del sinistro la viabilità nel tratto autostradale è stata bloccata.