Auto dell’Esercito finisce in un burrone: tre morti

Ventimiglia. Tragico il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina sulle alture di Ventimiglia, in frazione Villatella, dove tre uomini hanno perso la vita dopo che l’auto, un Land Rover Defender, è uscita di strada e precipitata in un burrone.

Un volo di circa 30 metri che non ha lasciato scampo a Tiberio Ghelardini (58 anni, assistente amministrativo, abitante in provincia di Firenze) e Leonardo Sensitivi (appuntato di 37 anni), dell’istituto Geografico Militare. Con loro, a bordo dell’auto, anche due militari del corpo alpino della guardia di finanza di Cuneo. Entrambi sono stati trasportati d’urgenza in elisoccorso (sono intervenuti sia il Drago che il Grifo) al Santa Corona, ma per uno di loro, il 36enne Michele Pellegrino, non c’è stato nulla da fare: le sue condizioni erano estremamente critiche ed è deceduto in ospedale.

Per quanto riguarda il collega finanziere, il 61enne Simone Bartolini, ha riportato alcune ferite ma fortunatamente è riuscito a salvarsi.

Secondo una prima ricostruzione, pare che l’uomo non fosse nell’auto quando è precipitata: forse perché è sbalzato fuori durante la caduta oppure perché è riuscito ad uscire dal mezzo.

A chiarire la dinamica dell’accaduto saranno le forze dell’ordine: oltre a sanitari, vigili del fuoco e soccorso alpino, sul luogo dell’incidente infatti sono intervenuti anche polizia, carabinieri e guardia di finanza. Ad aiutarli nella ricostruzione proprio Bartolini che, chiamando il suo ufficio, ha riferito come la vettura sia ruzzolata per tre volte. Poi forse è finita contro un masso o contro un albero.

I quattro militari questa mattina si trovavano a Villatella per una “missione di campagna”, il cui obiettivo era di rilevare i confini tra Italia e Francia. L’attività avrebbe dovuto terminare nella giornata di ieri, ma è stata prolungata a causa del maltempo fino ad oggi, per concludersi con il tragico epilogo.

.Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e la Giunta regionale esprimono profondo cordoglio per la scomparsa, a causa di un incidente stradale che ha portato alla caduta in un dirupo dell’auto su cui viaggiavano, dei due assistenti amministrativi Tiberio Ghelardini e Leonardo Sensitivi e dell’appuntato della Guardia di finanza Michele Pellegrino: “Il tragico fatto è avvenuto oggi nell’estremo ponente ligure, nella frazione di Villatella sulle alture di Ventimiglia, mentre erano in corso rilievi e manutenzioni sul confine con la Francia. Da parte di Regione Liguria le più sentite condoglianze e vicinanza alle famiglie in questo momento di dolore”.