Attentato con un coltello in un parco ad Annecy in Francia: feriti anche quattro bambini

Quattro bambini di circa 3 anni e un anziano sono stati feriti ad Annecy, in Francia, durante un attacco con coltello avvenuto in un parco.

Due dei bimbi e l’anziano sono in gravi condizioni. L’attentatore di Annecy, che ha ferito bambini e alcuni adulti in un parco vicino al lago della città, è stato arrestato.

I testimoni hanno parlato di un uomo che indossava un turbante. Si tratta, secondo la polizia, di un siriano richiedente asilo. Stando a informazioni di Le Parisien, la carta d’identità è stata trovata dalla polizia nelle tasche dell’aggressore. Risulta un richiedente asilo siriano, non è schedato né segnalato dai servizi di informazione come elemento pericoloso. In un video pubblicato su Twitter l’uomo è filmato mentre fugge subito dopo aver compiuto il gesto.

Vidéo de l’assaillant d’#annecy tentant d’assassiner des enfants de 3 ans. Il porte un bandeau sur le front ressemblant à celui, vert, des djihadistes islamiques.#Lola, les bambins d’Annecy, les enfants d’Ozar Hatorah de Toulouse … Va en falloir combien pour le réveil ? pic.twitter.com/k1JkKgnFvD — Jean MESSIHA (@JeanMessiha) June 8, 2023

Il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, ha confermato con un tweet l’avvenuto arresto “grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine”. La prima ministra, Elisabeth Borne, è immediatamente partita alla volta di Annecy, nel sud-est della Francia, al confine con la Svizzera.

Alla notizia dell’attentato il dibattito molto teso che era in corso in Assemblée Nationale sulla riforma delle pensioni è stato sospeso e c’è stato un minuto di silenzio. Subito dopo, la premier Elisabeth Borne è partita per Annecy.

“Il nostro pensiero in questo momento va alle famiglie dei bambini che hanno subito un’aggressione vigliacca e vile, che ci lascia sgomenti. Auspico una pena severa per l’aggressore, prontamente individuato ed arrestato dalle forze dell’ordine”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito all’aggressione avvenuta questa mattina.