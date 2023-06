Atletica, tanti record personali e vittorie a Boissano per i ragazzi dell’Alba Docilia

Albisola Superiore. Prima giornata delle estati atletiche a Boissano con tantissimi record personali per l’Atletica Alba Docilia.

Sugli scudi il gruppo lanciatori di Iacopo Basso: migliorano di oltre 2m le gemelle del Martello Antonia Briano (42,58) e Martina Morbelli (42,04) e soprattutto Alessia Garbossa che vince il Disco con 31,53 siglando anche il minimo “postumo” per i Campionati Italiani Allievi.

Gare magistrali per la capitana Francesca Ferro che vince e migliora ancora nei 400hs con 1’03”78 (ad un ennesimo soffio dal minimo per il Challenge) e per Silvia Campini che, in piena maturità, scende a 58”33 nei 400 (e anche lei avvicinando ancora di più il minimo per campionati Juniores).

Siglano buone prestazioni con il record personale Gabriele Nappli (11”22 nei 100), Carlotta Bruno (2’28”22) e Eleonora Boeri (2’33”61) negli 800 e Nicolo Gallizia nei 5000 (20’29”99).

Vince la triplista Valentina Giussani con 11,41.

Tra i giovani da segnalare i record personali negli 80m per Sara Simoncini (10”84), Emma Satariano (11”17) e Alessio Gagliardo (9”91)

Importanti i miglioramenti ottenuti dalle nostre Allieve in funzione dei CDS Under 18 – commentano dalla società – ad oggi sono 11036 i punti conquistati, ovvero un punto in più della passata stagione quando disputammo la finale nazionale. Quest’anno il livello pare decisamente più alto e difficilmente potremo accedere ad una finale, ma siamo tutti molto orgogliosi di quanto fatto”.