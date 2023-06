L’atletica savonese si fa notare ad Agropoli: 5° posto per i ragazzi di Arcobaleno e le ragazze di Alba Docilia

Albisola. L’atletica savonese si fa notare alle finali nazionali di Serie B che si sono tenute ad Agropoli, il 10 e 11 giugno. Durante la due giorni, spicca il quinto posto guadagnato dalla squadra maschile dell’Atletica Arcobaleno, che sfiora la medaglia di bronzo, e da quella femminile dell’Alba Docilia, per il club un risultato storico.

Di seguito tutti i risultati e i podi conquistati dagli atleti delle due società sportive savonesi.

I risultati delle ragazze dell’Alba Docilia

Le ragazze dell’Alba Docilia si classificano al quinto posto alla finale nazionale di serie B disputata ad Agropoli confermandosi, come per la fase regionale, la seconda forza in regione dietro solamente al Cus Genova.

“Quello ottenuto ad Agropoli è un risultato storico per la nostra società, consapevoli della struttura e del bacino di utenza certamente meno ampio di altre realtà siamo molto orgogliosi del lavoro che stiamo svolgendo su Albisola e Genova”, commenta il direttore tecnico di Alba Docilia Stefano Freccero.

La vittoria di Giuditta Ponsicchi nei 400 con 56″54, il secondo posto di Simona Cabella nell’asta con 3,66 e i terzi posti di Martina Stranieri nei 1500 con 4’53″33 e della 4×400 (Campini Stranieri Ferro Ponsicchi) con 3’56″03 sono stati i risultati di maggiore spessore ma determinanti sono stati i quarti posti di Ponsicchi nei 200 e di Stranieri negli 800, il quinto posto di Margherita Marchetti nel martello e i sesti posti di Valentina Giussani nel triplo, di Arianna Caviglia nel disco e di Matilde Crevola nei 5km di Marcia.

“Grazie al DT Stefano Freccero e ai tecnici Iacopo Basso e Marco Scannavino per aver messo tutti nelle condizioni migliori possibili e per aver portato così in alto la società che rappresenta il territorio albisolese”, commentano dal club

I risultati dell’Atletica Arcobaleno

Sono 40 gli atleti della pattuglia Arcobaleno arrivati in Campania per le finali nazionali di Serie B. Due giornate molto intense di gare, ragazze e ragazzi hanno dato quanto nelle loro possibilità, assenze pesanti dovute in primis agli impegni scolatici propri del periodo (maturità ed esami universitari) oltre a qualche infortunio che certamente non aiuta.

Partiamo con il commento dalla formazione maschile che al termine della prima giornata arriva addirittura a condurre la classifica, per poi inseguire un terzo posto che sembrava acquisito e chiudere in 5° posizione a soli 2 punti e mezzo dal podio.

Denis Canepa ancora una volta vittorioso nel giavellotto, con la misura di 66.01. Molto bene anche Francesco Rebagliati, 2° sui 400 ostacoli in 54.60 e 5° sui 110 ostacoli in 15.51. Importante contributo del mezzofondista Ludovico Vaccari, secondo sui 1500 in 4.04.97 e 4° sui 5000 in 15.18.99. Nicolò Saettone sale sino a 4.20 nell’asta per conquistare, oltre al primato personale, anche un importante 4° posto. 4° posto anche per Nicolò Reghin sugli 800, conclusi in 1.54.89. Molto bene il siepista Diego Yon, in prestito dall’Atletica Pont Donnas per questa occasione, terzo all’arrivo in 9.27.25. Gioele Buzzanca conquista il 5° posto nel disco scagliando l’attrezzo a 47.09. Michele Marchiori è 5° nell’alto (1.85) e 6° nel triplo (13.38). 6° posto per la staffetta 4×400 uomini composta da Mirko Morando, Stefano Oberti, Damiano Di Crescenzo e Francesco Rebagliati.

Tra le donne, scese in pista con una formazione molto giovane, brilla Malina Berinde che conquista l’argento nei 100 ostacoli correndo in 14.44. Bronzo nel martello per Ilaria Cavanna, con un miglior lancio di 43.66.

Veronica Parodi è terza nella 5 km di Marcia, concludendo la gara in 28.54.44. Alessia Laura è 4° sui 1500 (4.53.45) e 5° sugli 800 (2.19.12). Ammirevole Laila Hero, reduce da un recente infortunio ma pronta a mettersi in gioco ed a portare un significativo contributo individuale correndo i 5000 in 20.14.19 e conquistando il 6° posto.