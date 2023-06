Boissano. Si fanno ancora notare i master dell’Atletica Ceriale San Giorgio, che dopo lo staffettone dello Sport Show sono scesi in pista a Boissano per il campionato regionale Master, Junior e Allievi.

Undici atleti gialloneri hanno conquistato il titolo di campione regionale. Il primo posto è stato ottenuto da Simone Garis (SM40) nei 100 metri, Gabriele Magliano (SM35) e Anna Bianco (SF35) nei 200 metri, Domenico Boeri (SM50) nei 400 metri, Marco Launo (SM60) e Anastasio Ziliani (SM75) nei 1500 metri, Andrea Isolica (SM45) nei 3000 siepi, Francesco Vigo (SM40) nei 5000 metri, Monica Castiglioni (SF45) nel disco e nel martello, Matilde Crevola (Junior) nei 5000 metri di marcia.

Hanno partecipato all’evento, difendendo i colori dell’Atletica Ceriale San Giorgio, anche Patrizia Migliorino, Mauro Brignone e Mariarosa Vio, i quali hanno conquistato l’argento nelle rispettive discipline, e Simone Garis, salito sul terzo gradino del podio.

“Essere master vuol dire tante cose: persone adulte che fanno sport, che si mettono alla prova, che giocano si divertono nonostante gli acciacchi… Si allenano dividendosi tra lavoro, famiglia e sport dei figli – spiega Monica Castiglioni, tecnico della società -. Questo weekend per qualcuno è stata la prima volta che ha indossato la maglia da campione, per qualcuno è l’ennesima, ma vedere l’emozione del podio e vedere l’esultanza per il personal best, per noi tecnici è impagabile!”.