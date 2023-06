Ata, rinnovati i contratti in scadenza di 20 lavoratori. Cisl: “L’impegno è stabilizzarli”

Savona. Incontro a Palazzo tra Ata, Comune di Savona, sindacati e il rappresentante della Sea-s per il rinnovo dei contratti in scadenza.

“Siamo riusciti a raggiungere una nota sull’accordo di prossimità a maggiore garanzia dei lavoratori raggiunta grazie a Cisl e Uil. C’è l’impegno da parte di tutti a stabilizzare i lavoratori“, ha spiegato Danilo Causa, della Cisl.

La prossima settimana le organizzazioni sindacali incontreranno Egea, anche in vista del subento nel capoluogo: “Vorremmo capire come si organizzera l’azienda su Savona e quale sarà il futuro per gli altri lavoratori in provincia”.

Secondo il cronoprogramma aggiornato pochi giorni fa in una riunione, a luglio dovrebbe concludersi l’iter per il passaggio della gestione del servizio di igiene urbana a Sea-s.